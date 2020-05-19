19 Mayıs sözleri, en güzel 19 Mayıs mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl 19 Mayıs tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilmiştir. Atatürk bu günü Türk gençliğine bayram olarak armağan etmiştir. İşte En güzel 19 Mayıs sözleri