19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs'ın anlamı ve önemi!

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Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atıldı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BAŞLADIĞI GÜN

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bu tarih, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edildi. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etti.

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Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandı. 24 Mayıs 1935'te de Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline geldi.

Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki 19 Mayıs tören fotoğraflarından bir kare

1938'DE HER YIL YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etti. Kongrede oylanan bu öneri kabul edildi ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaştı. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

15 Aralık 1930'da İstanbul Darülfünu'nda (İstanbul Üniversitesi) öğrencilerle ders dinlerken

İŞTE BAZI KENTLERDEKİ PROGRAMLAR

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için çeşitli programlar hazırladı.

ABB, Gençlik Haftası bağlamında tiyatrodan konsere, spor müsabakalarından doğa yürüyüşlerine kadar birden fazla etkinlikle başkentte bayram coşkusunu yaşatacak.



19 Mayıs tarihinde Edis konseri bütün Ankaralılara açık olacak. 19 Mayıs’ta EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlama programları aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek şu liste paylaşıldı:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni

(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Yer : Taksim Meydanı

Saat : 09.30

Cemal Reşit Rey Fuar Alanı Etkinlik Sunumu

Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Saat :10.30

“Gelenekten Geleceğe El Ele” 1919 Gencimizin Harmandalı Gösterimi

Yer : Ayasofya Meydanı

Saat :12.30

Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu

Yer : Ayasofya Meydanı

Saat :13.00

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü

Yer : Üsküdar Meydan

Saat :19.19

İZMİR

İzmir Valiliği de kentte düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı şöyle duyurdu;

Çelenk Sunma Töreni

Yer:: Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı

Saat: 09.30

Kutlama Töreni:

Yer: Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı

Saat: 10.00 – 11.30