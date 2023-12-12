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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki Elif'i katletmişti, ceza belli oldu

        18 yaşındaki Elif'i bıçakla katleden kocanın cezası belli oldu

        Denizli'de, eşi 18 yaşındaki Elif Irmak'ı kendisinden habersiz kürtaj yaptırmakla suçlayıp 4 bıçak darbesiyle öldüren, babası Hikmet Irmak'ı da bacağından yaralayan sanık Ahmet Emre Irmak'ın cezası belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:46 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:47
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        18 yaşındaki Elif'i katletmişti, ceza belli oldu
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        Denizli'de eşi Elif Irmak'ı (18) 4 bıçak darbesiyle öldüren, babası Hikmet Irmak'ı (52) da bacağından yaralayan sanık Ahmet Emre Irmak (25) hakkında mahkemeden karar çıktı.

        Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle 2021 Kasım'da evlendiği Elif Irmak arasında tartışma çıktı.

        100 METRE SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

        Elif Irmak'ın kendisinden habersiz kürtajla bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından aynı mahallede yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif'i, yaklaşık 100 metre saçından tutup sürükledi.

        SOKAKTA 4 KEZ BIÇAKLADI

        Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, bıçakla eşini göğsünden, karnından ve sırtından toplam 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın öldüğünü belirledi.

        JANDARMA SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALADI

        Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Irmak, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        KÜRTAJ YAPTIRMADIĞI ANLAŞILDI

        Soruşturmanın ardından Ahmet Emre Irmak hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede Irmak'ın eşi Elif Irmak'ı hamileyken bebeğini kürtajla aldırmakla suçlayıp, öldürdüğünü kabul ettiği yer aldı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı, yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı belirtildi.

        3 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

        Ahmet Emre Irmak'ın eşinin kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de belirtilen iddianamede, Irmak'a, "Kadına karşı kasten öldürme", "Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Eşi kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

        Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen beşinci duruşmaya sanık Ahmet Emre Irmak, öldürülen Elif Irmak'ın annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını verip, sanık Irmak'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, olayı engellemeye çalışan babası Hikmet Irmak'a yönelik saldırısı nedeniyle 'Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama' suçundan da ayrıca cezalandırılmasını istedi.

        "BUNDA HİÇ VİCDAN YOK MU?"

        Duruşmada söz verilen anne İpek Çimen, "Çocuğuma, hamile diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

        "EŞİMİN AİLESİNDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

        Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ahmet Emre Irmak ise "Eşimin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Bugüne kadar eşimle hiç tartışmamız olmamıştı. Yüce mahkemenin kararına saygı duyuyorum" dedi.

        TAVIRLARINDA PİŞMANLIK GÖRÜLMEDİ

        Mahkeme heyeti, daha sonra kararı açıkladı. Heyet, sanık Ahmet Emre Irmak'ın mahkemedeki tavırlarında pişmanlık görülmediği kanaatine vararak, sanığa "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan takdiri ve tahrik indirimleri uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Heyet, ayrıca bıçakla yaraladığı babasına karşı işlediği "Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama" suçundan da sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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