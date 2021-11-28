Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) sektör ihracatını artırmaya yönelik etkinliklerine devam ediyor. 18 ülkeden gelen 30 yabancı alıcı Back2Basics Sapanca etkinliğinde Türk üreticilerle bir araya gelecek. EVSİD Başkanı Talha Özger, ülke ihracatına katkı sağlamak için yüz yüze etkinlerde Sapanca ile ilk adımı atacaklarını söyledi.
2021 yılının ilk 10 ayında 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, sektör ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklere bir yenisini ekliyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün Türk temsilcileri 18 ülkeden gelen 30 yabancı alıcı ile Back2Basics Sapanca etkinliğinde buluşacak.
"HEDEF İHRACATA KATKI"
Etkinliği değerlendiren Özger, “Back2Basics Sapanca etkinliğimizi 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleştireceğiz. Her yıl İstanbul’da gerçekleştirmekte olduğumuz Invitation Only İstanbul etkinliği öncesinde bir ön hazırlık diyebileceğimiz Back2Basics Sapanca 18 ülkeden 30 yabancı alıcıyı üreticilerimiz ile buluşturacak. Özellikle yakın coğrafyadan gelen talebi değerlendirmek üzere komşu ülkelerden alıcılara ağırlık verdiğimiz etkinliğin firmalarımızın ihracatlarını geliştirmelerine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Invitation Only konsepti ile hedef ülkelerden ziyade hedef bölgeler olarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık. Örneğin Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya’da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.
YIL SONUNDA 3,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Sektör ihracatını da değerlendiren Özger şunları söyledi: “2020 yılında pandemi etkisi ile artış trendine ara veren ev ve mutfak eşyaları sektörü için 2021 yılında hemen tüm ürün gruplarında artış yaşadık. Yıl sonu itibarıyla ihracatta 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 30 artış ile 3,4 milyar dolarlık ihracata ulaşacağımızı tahmin ediyorum. 2021 yılında özellikle lojistik konusunda problemler ve beraberinde hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışlar biz üretici ve ihracatçıları zorlasa da özellikle Avrupalı firmaların tedarik kaynaklarını Asya’dan yakın ülkelere kaydırması Türkiye’ye talebi arttırdı.” dedi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!