Burcunuz kadar yükselen burçlarınız da sizin davranışlarınızı ve hareketlerinizi etkileyebiliyor. 18 Nisan hangi burç? 18 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bu soruları merak edenler için cevapları araştırdık.

18 Nisan Burcu Ne?

Eğer 18 Nisan’da doğduysanız burcunuz Koç’tur. Ama Koç burcuna sahipsiniz diye yükselen burcunuz da aynısı olacak diye bir kural yoktur. Çünkü 18 Nisan yükseleni nedir denildiğinde önemli olan diğer faktör de doğduğunuz saattir.

18 Nisan doğumlu herkesin burcu aynıdır. Koç burcu olanlar, belli bazı baskın özellikler de taşıyor. Bunların yanı sıra yükselen burcunun özelliklerini de fazlasıyla belli eden kişiler olabilir. O yüzden yükselen burcunuzu da hesaplayabiliyor olmanız gerekiyor.

O halde 18 Nisan burcu yükselenini nasıl hesaplayabilirsiniz?

- Doğum saatinizi bilmelisiniz

- 18 Nisan’da doğanların saatlerine göre burçları da değişecektir.

- Doğum haritası oluşturmanızda yardımcı olacak

- Ama doğum saatinizi biliyor olsanız da dakikayı da bilmeniz gerekiyor.

- 18 Nisan saat 04:18’de doğduysanız yükseleniniz Balık olacak

- 18 Nisan saat 01:42’de doğduysanız da Oğlak olacak.

Bunları hesapladıktan sonra hem Koç burcunun hem de yükselen burcunuzun özelliklerine bakabilirsiniz. Böylece hangi burcun özelliklerini daha baskın olarak taşıdığınızı da görebilirsiniz.

18 Nisan Burcu Özellikleri

Koç burcu özelliklerinden de bahsedelim. Genel olarak Koç burcu olanlar macerayı severler, atılımcılardır, her şeyde öncü olmak isterler ve en önemlisi de kıskanç insanlardır.

Bunlara ek olarak Zodyak grubunun ilk burcu olması da lider bir burç olduğu anlamındadır.

Daha ayrıntılı incelemek gerekirse 18 Nisan burcu kadını:

- Sahiplenicidir ve söylediklerini mutlaka yaparlar

- Asla başladıkları işi yarım bırakamazlar sonuna kadar uğraşırlar

- Düşüncelerini başkalarına da kabul ettirebilecek ikna gücüne sahiptirler

- Aynı zamanda birileriyle vakit geçirmeyi severler.

18 Nisan burcu erkeği ise maceracıdır ve her gün farklı ruh hali içinde olabilirler. Geleneklerle yaşamaya alışık değillerdir. Otoriter olsalar bile her zaman kendi doğrularını kabul ederler. Buna ek olarak bencilerdir ve ikinci planda olmayı hiç sevmezler. Her zaman öncelik olmak isterler.

18 Nisan Burcu Yorumu

Günlük burç yorumlarıyla da ilgileniyorsanız 18 Nisan burcu yorumunu da merak ediyor olabilirsiniz. Genelde 18 Nisan için Koç burçlarını bazı sürprizler bekleyebiliyor. Radikal kararlar alacağınız bir ay olacak. İlişki konusunda da inatçılığınız ve kıskançlığınız geri planda kalabilir. Çünkü kıskançlıklar abartıldığı zaman ilişkiler de kötü etkilenebiliyor.

Aynı zamanda kendi doğum gününüzle aynı güne sahip olan yabancı ve Türk ünlüleri de merak ediyor olabilirsiniz.

18 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular kimler? Hemen cevaplayalım:

- Zeki Alasya

- Mesut Yar

- Serdar Deniz

- Barış Pirhasan

- Murat Kekilli

18 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimler?

- Lee Seung-yun

- Kayleigh McEnany

- Rachel Renee Smith

- America Ferrera

Bu bilgiler de ek olarak aklınızda kalabilir. Genel anlamıyla ve bütün detaylarıyla sizlere Koç burcu hakkında önemli bilgiler aktardık. Böylece kendi özelliklerinizi daha iyi ortaya çıkarabilirsiniz ve yükselen burcunuzu da hesaplayabilirsiniz. Her zaman özelliklerin tamamını taşımak zorunda da değilsiniz. Bunu da unutmayın.

