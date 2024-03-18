Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 18 Mart mesajları
18 Mart 1915 tarihinde Türk askeri tüm dünyada devam eden 1. Dünya Savaşı'nda unutulmaz bir destan yazdı. Stratejik bir geçiş noktası olan Çanakkale Boğazı'na girmek isteyen İtilaf Devletleri büyük bir bozguna uğratıldı. Büyük zaferin 109. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı anmak ve sevdiklerinizle bu özel günü anmanız için en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarını derledik. İşte uzun, kısa, resimli, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları...
1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek İstanbul'a ilerlemeyi hedefliyordu. Ancak Türk savunması, büyük bir kahramanlıkla ve fedakarlıkla direnerek düşmanı püskürttü. Çanakkale Savaşı, askeri açıdan büyük kayıplara yol açmasının yanı sıra Türk milleti için de ulusal bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi simgesi haline geldi. İşte, büyük zaferin 109. yılında cephede savaşan tüm askerlerimizi anarken; sevdiklerinize gönderebileceğiniz 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları...
EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Zaferin anlamı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteriyor.
Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.
Tarihin altın sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, onların emaneti olan bu vatanı korumak için azimle çalışmaya devam ediyoruz.
Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Çanakkale'de yazılan destanın ışığında, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.
18 Mart, tüm dünyaya Türk milletinin istiklal ve hürriyet aşkını gösterdiği bir gündür. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bize miras bıraktığı bu toprakları sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz.
RESİMLİ, YAZILI, UZUN VE KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ
Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.
Bugün, milletimizin tarihinde altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bu büyük zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!
Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 108. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.
Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.
Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.
Bugün, Çanakkale'de yazılan destanın ışığında, millet olarak kenetlenme ve birlik olma günüdür. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları şükranla yâd ediyoruz.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, o büyük destanı yazan tüm kahramanları saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza kadar koruyacağız.
Çanakkale'de verilen mücadele, bir milletin inancının ve kararlılığının tüm dünyaya kanıtıdır. Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, o kahraman ruhları yâd ediyor, bu aziz vatan için birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz.
18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin asaletini, cesaretini ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği unutulmaz bir destandır. Bugünü anlamak, tarihimize saygı duymak demektir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale'de, her karış toprağın şehit kanlarıyla sulandığı o büyük zaferin 109. yıl dönümünde, bize bu vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!
EN DUYGUSAL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ
ÇANAKKALE
Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;
Analar ağladı, oğullar savaştı.
Kürdü,Türk'ü lazı çerkezi,
Kimi harbiyeli, kimi liseli.
Ağası da var, çiftçiside,
La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,
En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!
BİR YOLCUYA
Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmet'in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanının kattığı yerdir.
Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil ONAN