MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sona erdi. 18 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümde şefler bir kez daha dokunulmaz olmak için ter döktü. Yarışma sonrasında bireysel dokunumazlığı alan isim ve dokunulmazlık oyunu kazananı gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Ekim'de MasterChef'te neler oldu? İşte tüm detaylar...