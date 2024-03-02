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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.

6 KENTTE, 20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON AA'da yer alan habere göre genişletilen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'nde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. REKLAM

17 ZANLIDAN 5'İ TUTUKLANDI Gözaltına alınan 17 zanlıdan M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAMU ZARARI: 21.3 MİLYON TL Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.