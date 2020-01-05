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Trabzon'da 16 yıl önce ortadan kaybolan 2.5 yaşındaki Mustafa Demir’in ailesi çocuklarını aramaktan vazgeçmiyor. Acılı, minik Mustafa'nın fotoğraflarını yıl yıl yaşlandırıp, sosyal medyadan paylaşıyor.

FRANSA'DAN GELDİ SÜRMENE'DE KAYBOLDU

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Fransa'dan Trabzon'a 16 yıl önce tatile gelen Demir ailesinin 2.5 yaşındaki çocukları Mustafa Demir anneannesinin Sürmene Çiftesu Köyü'ndeki evinin önünde oyun oynarken ortadan kayboldu. 3 Temmuz 2004 tarihinde kayıplara karışan Mustafa Demir, tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamadı. Aile, kayıp çocuklarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. Ancak, 16 yıl boyunca süren aramalar sonuçsuz kaldı.

DOĞUM GÜNÜNDE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Acılı aile, çocukları Mustafa Demir'in kaybolmasının üzerinden 16 yıl geçse de, umudunu hiçbir zaman yitirmedi. Kayıp Mustafa'nın 3 Ocak olan 18. yaş gününü kutlayan aile, Mustafa'nın bebeklik fotoğrafını bilgisayar ortamında yaşlandırma programını kullanarak yıl yıl değiştirip bugünkü muhtemel görünümünün yer aldığı fotoğraf haline dönüştürdü.

Sosyal medyada fotoğrafları paylaşan Demir ailesi, vatandaşlardan fotoğraflara dikkatli bakmalarını isteyerek, görenlerin ihbarda bulunmalarını talep etti.