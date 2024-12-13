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        Haberler Gündem Güncel 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi! | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!

        Denizli'de 50 yaşındaki Abdullah Kolcu, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ.'nin 16 yaşındaki oğlu N.H. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Anne ve oğlu gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:09
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        16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece dehşet anları yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre 50 yaşındaki Abdullah Kolcu ile birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kolcu, kadını ve 16 yaşındaki oğlu N.H'yi darp etti.

        Bu sırada çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla Kolcu'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli çocuk N.H., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, çocuğun annesi Alida İ. gözaltına alındı.

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        #Denizli
        #haberler
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