16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!
Denizli'de 50 yaşındaki Abdullah Kolcu, birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ.'nin 16 yaşındaki oğlu N.H. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Anne ve oğlu gözaltına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece dehşet anları yaşandı.
AA'da yer alan habere göre 50 yaşındaki Abdullah Kolcu ile birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kolcu, kadını ve 16 yaşındaki oğlu N.H'yi darp etti.
Bu sırada çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla Kolcu'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli çocuk N.H., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, çocuğun annesi Alida İ. gözaltına alındı.