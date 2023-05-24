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Biletinial, yeni hedef ve projelerini açıkladı. Etkinlikte şirketin hedef ve projeksiyonlarını paylaşan Biletinial CEO’su Ulaş Uslu; “Teknolojik altyapımız ve güçlü müşteri memnuniyeti deneyimimiz ile Türkiye’de satışa sunulan eğlence ve spor alanındaki biletlerin yüzde 50’sini biz satıyoruz. Türkiye’de ziyaret edilen ilk 200 web sitesinden biriyiz. Dünyada ilk 10 bindeyiz. Türkiye’de ilk 30, dünyada ise 1000’e girmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise hedefimiz 200 ülkede aynı iş modeliyle faaliyet göstermek” şeklinde konuştu.

Ağustos veya eylül ayında Almanya operasyonu başlatacaklarını açıklayan Uslu, yakın dönem planları içerisine Brezilya’nın da dahil olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN UNICORN ADAYI OLDU

Geliştirdikleri yapay zekâ destekli teknolojilerle biletleme sektöründe fark yaratan bir şirket olduklarına dikkat çeken Uslu, “2022’yi öngördüğümüz gibi rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde ettik. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre Biletinial, Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu unvanının da sahibi oldu. Biletinial.com, 2022’de aylık 7,5 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiyi ağırladı ve Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen 200 site arasında yer aldı” dedi.

2022'DE YÜZDE 250’LİK BÜYÜME

Biletinial, rakiplerinden farklı olarak biletleme yapacak sistemin kurulumunu ve geliştirilmesini de üstlenmesiyle öne çıkıyor. Sistemin temelinde ise teknoloji ve yazılım yer alıyor. 2022’yi yüzde 250 büyümeyle kapatan Biletinial’ın bu başarısının arkasında ‘büyürken büyütme’ ilkesinin yer aldığını ifade eden Uslu, “Kendimizi online biletleme platformu olarak görmüyor, teknoloji odaklı bir şirket olarak konumluyoruz. Dünyada da benzeri olmayan bir iş modeline sahibiz. Biletleme yapılacak sistemin ihtiyacı olan teknoloji ve yazılımı geliştiriyor, 360 derece hizmet anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek başımıza karşılayabiliyoruz. Çalıştığımız kurum ve kuruluşların dijital dönüşümlerini sağladığımız yazılımlar ile tamamen ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi benzersiz kılıyor” şeklinde konuştu.

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