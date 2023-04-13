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Haberler Gündem Trafik 16 Nerenin Plakası? 16 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir aracın trafikte denetlenmesine, o aracın hukuki ve cezai sorumluluğu olmasına olanak sağlayan tescil belgelerine, taşıt kayıt plakası adı verilmektedir. Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkmış ve karayolu ulaşımının yaygınlaşmasıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanmış olan plakalar, bir aracın kimlik kartı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların üzerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonları, belirli coğrafi bölgeleri işaret etmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 13.04.2023 - 01:23 | Güncelleme: ABONE OL
16 Nerenin Plakası? 16 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Aracın, devletin resmî kurumları tarafından tanınmasını sağlayan ve bir aracın sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren plakaların görünüm, tasarım ve yazı tipleri ise belirli kurallara bağlanmıştır. Peki, 16 nerenin plakası? Bursa ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

16 Plaka Numarası Hangi İlin?

16 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Bursa’dır. Osmanlı Devleti döneminde de bölgesinin en önemli vilayetlerinden biri olan Bursa; bu statüsüne, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından da devam etmiştir. Bursa’nın 16 plaka numarasına sahip olması ise 1962 yılında gerçekleşmiştir. 1962 senesinde çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm illere bir plaka kodu verilmiş ve Bursa da alfabedeki yeri sebebiyle 16 plaka koduna sahip olmuştur.

Türkiye’nin 4. büyük şehri olan Bursa’nın yüzölçümü 10.882 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 3 milyon 194 bin 720 olarak saptanmıştır. Bursa’nın bu kalabalık nüfusu, şehirde trafiğe kayıt edilmiş araç sayılarına da yansımaktadır. TÜİK’in 2022 verilerine göre Bursa’da, 1 milyon 51 bin 526 motorlu kara taşıtı bulunmaktadır ve hususi araçlardan kamu hizmetinde kullanılan araçlara kadar tüm motorlu taşıtlar bu sayıya dahildir.

Bursa İlçeleri Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’nın ilçelerinin de kendilerine has plaka kodları ya da bir diğer ifadeyle plaka harf grupları bulunmaktadır. Plakaların il kodlarından sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları Bursa vilayetinde de o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini bizlere göstermektedir.

Şimdi gelin Bursa merkez ilçeleri, Mudanya ilçesi, Gemlik ilçesi, İznik ilçesi, Orhangazi ilçesi, İnegöl ilçesi, Karacabey ilçesi, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yenişehir ilçesi ve Orhaneli ilçesinin plaka harf gruplarını birlikte inceleyelim. İşte, Bursa ilçeleri plaka kodları:

Bursa Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 16 AB 001 – 16 AZ 999
  • 16 AAB 01 – 16 AZZ 99
  • 16 BA 001 – 16 BZ 999
  • 16 BAA 01 – 16 BZZ 99
  • 16 CAA 01 – 16 CZZ 99
  • 16 D 0001 – 16 D 1500
  • 16 DA 001 – 16 DZ 999
  • 16 E 0001 – 16 E 9999
  • 16 EA 001 – 16 EZ 999
  • 16 FA 001 – 16 FZ 999
  • 16 GA 001 – 16 GZ 999
  • 16 HA 001 – 16 HZ 999
  • 16 K 0001 – 16 K 9999
  • 16 K 00001 – 16 K 63000
  • 16 Özel 001 – 16 Özel 100
  • 16 KA 001 – 16 KZ 999
  • 16 L 0001 – 16 L 9999
  • 16 LA 001 – 16 LZ 999
  • 16 M 0001 – 16 M 5000
  • 16 M 00001 – 16 M 00500
  • 16 M 7501 – 16 M 8000
  • 16 MA 001 – 16 MZ 999
  • 16 NA 001 – 16 NZ 999
  • 16 P 0001 – 16 P 9999
  • 16 R 0001 – 16 R 9999
  • 16 RA 001 – 16 RZ 999
  • 16 S 0001 – 16 S 5999
  • 16 T 0001 – 16 T 5000
  • 16 U 0001 – 16 U 9999
  • 16 V 0001 – 16 V 9999
  • 16 YA 001 – 16 YZ 999
  • 16 Z 0001 – 16 Z 9999

Mudanya İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 JA 001 – 16 JZ 999
  • 16 K 93001 – 16 K 96000
  • 16 Özel 851 – 16 Özel 900
  • 16 M 8001 – 16 M 8500
  • 16 S 9300 – 16 S 9799
  • 16 T 8001 – 16 T 8500

Gemlik İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 K 78001 – 16 K 78100
  • 16 M 5001 – 16 M 5500
  • 16 S 7000 – 16 S 7499
  • 16 T 5001 – 16 T 5500
  • 16 ZA 001 – 16 ZZ 999

İznik İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 H 0001 – 16 H 9999
  • 16 M 6501 – 16 M 7000
  • 16 S 6700 – 16 S 6799
  • 16 T 6501 – 16 T 7000

Orhangazi İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 K 81001 – 16 K 84000
  • 16 M 8501 – 16 M 9000
  • 16 S 7500 – 16 S 7999
  • 16 T 8501 – 16 T 9000
  • 16 VA 001 – 16 VZ 999

İnegöl İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 F 0001 – 16 F 9999
  • 16 K 65001 – 16 K 74999
  • 16 M 5501 – 16 M 6000
  • 16 PA 001 – 16 PZ 999
  • 16 S 6000 – 16 S 6699
  • 16 T 5501 – 16 T 6000

Karacabey İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 K 87001 – 16 K 90000
  • 16 M 7001 – 16 M 7500
  • 16 Özel 601 – 16 Özel 650
  • 16 S 8300 – 16 S 8799
  • 16 T 7001 – 16 T 7500
  • 16 TA 001 – 16 TZ 999

Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 K 90001 – 16 K 93000
  • 16 M 6001 – 16 M 6500
  • 16 S 8800 – 16 S 9299
  • 16 SA 001 – 16 SZ 999
  • 16 T 6001 – 16 T 6500

Yenişehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 M 7501 – 16 M 8000
  • 16 S 8000 – 16 S 8299
  • 16 T 7501 – 16 T 8000
  • 16 UA 001 – 16 UZ 999

Orhaneli İlçesi Plaka Kodları:

  • 16 M 9251 – 16 M 9999
  • 16 N 0001 – 16 N 9999
  • 16 S 9800 – 16 S 9999
  • 16 T 9251 – 16 T 9999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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