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Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan öne Belçika ve İngiltere’ye, oradan da tüm dünyaya yayılan plakalar, günümüzde de kullanılmaktadır. Peki, 15 hangi şehrin plakası? Burdur ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

15 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 15 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Burdur’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak konumunda olan Burdur, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır. Burdur’a 15 plaka kodunun verildiği tarih ise 1962’dir.

Türkiye’de artan kara yolu ulaşımının neticesinde, yeni bir plaka sistemine ihtiyaç ortaya çıkmış ve 1962 senesinde bu ihtiyaca cevap vermek adına yeni bir yönetmelik yürürlüğe alınmıştır. 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelikle, Türkiye’de o an için vilayet statüsünde bulunan 67 ile, alfabetik sıralamalarına göre 1’den 67’ye kadar bir plaka kodu verilmiş; Burdur da bu sıralamadaki yerine göre 15 plaka kodunu almıştır.

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Burdur’un yüzölçümü 7.174 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 273 bin 279 olarak ölçülmüştür. Burdur’da trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 verilerine göre 148 bin 8 olarak kayıt edilmiştir. Bu araçlar arasında ağır tonaja sahip yük araçlarında hususi otomobillere, motosikletlerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm kara taşıtları yer almaktadır.

Burdur İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde tıpkı illerin olduğu gibi ilçelerin de plaka kodları yer almaktadır. Bu kodlamada, iller için plakaların ilk sırasında yer alan rakam ya da rakam kombinasyonları; ilçeler için ise harf ya da harf kombinasyonları kullanılmaktadır. Plakaların tam ortasında yer alan ve harflerden meydana gelen kısım bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Şimdi gelin, Burdur’un merkez ilçeleri, Bucak ilçesi, Tefenni ilçesi, Gölhisar ilçesi, Yeşilova ilçesi, Karamanlı ilçesinin plaka harf gruplarını birlikte inceleyelim. İşte, Burdur ilçelerinin plaka kodları:

Burdur Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

15 AA 001 – 15 AA 999

15 AZ 001 – A5 AZ 999

15 A 0001 – 15 A 9999

15 C 0001 – 15 C 9999

15 M 0001 – 15 M 4000

15 T 0001 – 15 T 4000

Bucak İlçesi Plaka Kodlar:

15 EA 001 – 15 EA 999

15 EZ 001 15 EZ 999

15 MA 001 – 15 MA 999

15 MZ 001 – MZ 999

15 T 4001 – 15 T 5000

Tefenni İlçesi Plaka Kodları:

15 FA 001 – 15 FA 999

15 FZ 001 – 15 FZ 999

Gölhisar İlçesi Plaka Kodları:

15 HA 001 – 15 HA 999

15 HZ 001 – 15 HZ 999

Karamanlı İlçesi Plaka Kodları:

15 KA 001 – 15 KA 999

15 KZ 001 – 15 KZ 999

Yeşilova İlçesi Plaka Kodları:

15 LA 001 – 15 LA 999

15 LZ 001 – 15 LZ 999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner