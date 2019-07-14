15 Temmuz şehitleri bu sene de anılıyor, darbe girişimi lanetleniyor ve demokrasi bayramı yürekten kutlanıyor. 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü olarak tarihe geçti. Türkiye tek yürek olarak darbecileri püskürttü. Bu kutlu zafer için en güzel ve anlamlı 15 Temmuz Demokrasi Bayramı mesajlarını ve sözlerini bir araya getirdik. Duygu yüklü ve resimli 15 Temmuz mesajları - sözleri haberimizde

15 TEMMUZ SÖZLERİ - MESAJLARI 2019

- ”Biz rahat uyuyalım diye vatan evlatları ebediyen uyudu..”