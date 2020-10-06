Adana'da, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün temeli, 30 Mart 2016'da atıldı. Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı köprü 215 milyon TL’ye ihale edildi. Köprünün, 2018 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedeflendi. Aradan geçen 4 yılda köprünün sadece üçte biri tamamlandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kaynak sorunu nedeniyle duran projeyle ilgili bir açıklamasında, önceki belediye döneminde 215 milyona yapılması planlanan köprüye 120 milyon TL harcandığını, projenin daha sonra iptal edildiğini kaydetti.
İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemesini istediklerinde 600 milyon TL'lik bir tutarla karşılaştıklarını belirten Karalar, “Biz göreve seçildikten sonra Sayın Bahçeli'nin ismini taşıyan bu köprünün tamamlanması için projeye 40 milyon TL aktardık ancak projeyi yapan firma bize tam 600 milyon TL'lik bir maliyet çıkardı” dedi.
KARAYOLLARI DEVRALDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos’ta imzaladığı bir kararla, köprüyü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı’na (Karayolları Genel Müdürlüğü’ne) 700 milyon liralık kaynak aktarılmasını onayladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu karar sonrasında köprünün kalan yapım işlerinin tamamlanması için ihale hazırlıklarını başlattı.
BAHÇELİ’DEN İSİM ÖNERİSİ
Bahçeli, bu süreçte devreye girdi ve “Benim de bir hassasiyetim var. İsmimin köprüye verilmesinden dolayı Cumhur İttifakı'nın yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum” dedi ve şunları ekledi: “Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum” diye konuştu.
Bahçeli, ikinci öneri olarak “ 15 Temmuz 2016 Demokrasi ve Şehitler Köprüsü” önerisinde bulundu. Bahçeli’nin talebi üzerine, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü” adı verildi.
İHALE YAPILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü”nün tamamlanması amacıyla geçen hafta ihale yaptı. İhale, “davetiye” usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye, belli sayıda firma çağrıldı.
İhaleyi, projeyi üstlenen ancak finansman sorunları nedeniyle tamamlayamayan inşaat firmasının kazandığı ifade ediliyor.
İnşaat, sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından başlayacak. Köprü, bütçe olanaklarıyla tamamlanacak. Öngörülen yatırım tutarı 700 milyon TL.
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