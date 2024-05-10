15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yandı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Edirne istikametine seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı. Polis ekipleri köprü yolunu trafiğe kapatırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu
İstanbul'da, saat 07.15 sıralarında, D-100 karayolu Edirne istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yürekleri hoplatan bir yangın yaşandı.
SERVİS MİDİBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, seyir halindeki servis midibüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü emniyet şeridine çekti.
İTFAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sağ şeritteki midibüsün etrafına dubalar koyarak önlem aldı.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI
Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa’ya geçenler için yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken servis midibüsünde hasar meydana geldi.
TÜM ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILDI
Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Minibüsün söndürülmesinin ardından tüm şeritler trafiğe açıldı.