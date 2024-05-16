Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Bu noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fiyat listesi merak ediliyor. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?