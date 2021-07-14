15 Temmuz'da bir ulus darbecilere karşı direndi. Nice kahramanlar demokrasimizi ve birliğimizi savundu. Bu uğurda birçok vatandaşımız canını ortaya koydu. Birlik ruhunu yansıtmak için siz de haberimizde yer alan en anlamlı 15 Temmuz şiirlerini sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz.