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15 Temmuz ile ilgili şiirler: Kısa, uzun, anlamlı 15 Temmuz şiirleri

15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminde bulunulmuş, tüm yurttaşlar Türk demokrasisine karşı girişilen darbeyi birlik olup püskürtmüştü. Aradan tam beş yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişimi artık yurt genelinde Milli Birlik ve Demokrasi bayramı olarak kutlanıyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünde siz de o günden bu güne yazılan anlamlı şiirlerle yurdumuzun birlik ve beraberliğini herkese hatırlatabilirsiniz. İşte 15 Temmuz ile ilgili yazılan şiirler...

14.07.2021 - 19:24 | Güncelleme: YAŞAM

  • 15 Temmuz'da bir ulus darbecilere karşı direndi. Nice kahramanlar demokrasimizi ve birliğimizi savundu. Bu uğurda birçok vatandaşımız canını ortaya koydu. Birlik ruhunu yansıtmak için siz de haberimizde yer alan en anlamlı 15 Temmuz şiirlerini sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz.

  • 15 TEMMUZ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

     

    ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

     

    Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

     

    Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

     

    Biz öldük vatan yaşasın diye

     

    Kalan zafer güzel vatana hediye

     

    Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

     

    Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

     

    Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

     

    Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

     

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

     

    Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

     

    Bu millet liderinin sözünden dönmez.

     

    Türkiyem haini asla affetmez.

     

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

     

    Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

     

    Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

     

    Tanklara siper olan bedenler ile,

     

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

     

    Sular uyusa da düşman uyumaz,

     

    Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

     

    Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

     

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

     

    Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,

     

    Kahraman milletim meydanda bekler,

     

    Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

     

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

     

    Osman Ali Aydın-Yusuf Dülger

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

     

    Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

     

    Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

     

    Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

     

    Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

     

    O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

     

    Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

     

    Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

     

    Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

     

    Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

     

    İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

     

    Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

     

    Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

     

    Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

     

    Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

     

    Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

     

    Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

     

    Ahmet Selçuk İLKAN

  • VATAN YAHUT VATAN

     

    Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

     

    Bir ağıt ki şehit anasından

     

    İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

     

    Varsın gelsin zalimin tankı

     

    Mazlumun ahı var üstünde

     

    Bir de ezilmez ahlakı

     

    Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

     

    Yurdunda kalleş dolu,

     

    Ceddin, deden bu günü görseydi,

     

    alnından öper seni, neslim derdi

     

    Semda nur, duada ezan

     

    ne düşman kalır ne de şeytan

     

    sen bir dua et hele

     

    işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

     

     

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