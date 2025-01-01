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        Haberler Bilgi Yaşam 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2025 takvimi ile Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak?

        15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

        Sömestr tatiline sayılı günler okulların ne zaman kapanacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları için 3 Şubat 2025 Pazartesi günü 2. dönem başlayacak. İlk ara tatil dönemini tamamlayan öğrenciler gözlerini şimdi sömestr tatilinin başlayacağı tarihlere çevirdi. Peki 15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:22 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:24
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        • 1

          Milyonlarca öğrenci 15 tatil için geri sayıma geçti. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Bu sömestr tatili sürecinde öğrenciler hem dinlenme fırsatı bulacak hem de ikinci döneme hazırlanacak. Peki 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2025 takvimi ile Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak?

        • 2

          15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar.

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, ikinci dönemde bir haftalık ara tatil yapacaklar. İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

          2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.

        • 3

          MEB TATİL TAKVİMİ

          MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

          20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

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