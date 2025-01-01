Milyonlarca öğrenci 15 tatil için geri sayıma geçti. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Bu sömestr tatili sürecinde öğrenciler hem dinlenme fırsatı bulacak hem de ikinci döneme hazırlanacak. Peki 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2025 takvimi ile Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak?