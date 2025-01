15. MIXX Awards Türkiye jürisi belli oldu

İnteraktif Reklamcılık Birliği (IAB) tarafından bu yıl 15.si düzenlenen MIXX Awards Türkiye yarışmasın jüri üyeleri belli oldu.

Jürinin başkanlığını Unilever Dondurma Kategorisi Direktörü ve Dijital Pazarlama, Medya Lideri Nazlı Eda Kırali yapacak. Başvuruların 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabildiği yarışmanın ödül töreni 10 Nisan 2025 tarihinde Mandarin Bosphorus Otel'de düzenlenecek.

15. MIXX Awards Türkiye Jürisi'nde, Burak Can (Karnaval Medya Grubu CEO), Burak Destici (BSH Türkiye Pazarlama Direktörü), Can Tunçer (RTB House Türkiye Ülke Müdürü), Deniz Yılmaz (Nabulu Kurucu Ortağı), Ekin Özçiçekçiler (Roy+Teddy Kurucu Ortak, Ajans Başkanı), Emir İşeri (ETİ Kıdemli Dijital Pazarlama Müdürü), Fırat Şenerdem (Genart by Aleph Ticari Direktörü), Gamze Numanoğlu (Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı), Gizem Şengüler (Rafineri Kreatif Direktörü), İnanç Emre Albayrak (Turkish Airlines Dijital İletişim ve Dijital Medya Planlama Müdürü), Lara Gabay (sahibinden.com Reklam Satış Departman Direktörü), Levent Kasapoğlu (Havas Media Dijital Medya ve Teknoloji Bölüm Başkanı), N. Özge Akçizmeci Üstün (YouGov Türkiye Genel Müdürü ve BeNeLux Bölge Lideri), Özge Erdem (P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlama, Ağız ve Sağlık Bakım Ticari Operasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Seçil Demiralp (Vodafone / Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü), Tolga Kuzdere (TikTok Finans, Telekom, Medya, Teknoloji ve Dijital Servisler Sektör Lideri), Volkan Dalkılıç (Publicis Groupe Türkiye CCO), Yerda Efe (SEM Dijital Pazarlama Lideri ve İş Geliştirme Danışmanı) ve Yeşim Öztekin (Digital Turbine Türkiye Ülke Direktörü) bulunuyor.

45 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

1 Ocak 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen reklam ve kampanyaların katılabildiği 15. MIXX Awards Türkiye'de bu yıl 45 kategoride ödül verilecek.

Ödüle başvuran çalışmalar 17-18-19 Şubat'ta, Ana Jüri'ye ek olarak IAB üyesi şirketlerden seçilecek gönüllü jüri üyelerinin de katılımı ile oluşturulacak Ön Eleme Jürisi tarafından incelenecek. Yarışmaya katılımı uygun bulunan çalışmalar 26-27 Şubat'ta Ana Jüri tarafından değerlendirilecek. 10 Nisan'da düzenlenecek ödül töreninde, Türkiye'nin en başarılı dijital kampanyaları bir araya gelecek.