15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de koronavirüs vakası ne kadar oldu? Son dakika koronavirüs habe

AA / HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Peki 15 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı henüz 15 Ekim koronavirüs tablosu:

14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.



Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu katında bulunan PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, yaptığı açıklamada, test merkezini bir süre önce devraldıklarını ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile 5 şirketten oluşan bir konsorsiyum olduklarını belirtti.

Yolculardan alınan örneklerin havalimanındaki laboratuvarda incelendiğini ve 3 saat içinde sonuçları kendilerine bildirdiklerini dile getiren Aytekin, "Sistemde birtakım iyileştirmeler yaptık. Bu iyileştirmeler sayesinde de sonuç verme süresini düşürdük. Bugünden itibaren 2,5 saat içerisinde test sonucu veriyor olacağız. Kabul edersiniz ki insanlar buraya bir yerlere ulaşmak için geliyorlar. Bu işlemleri en kısa zamanda yerine getirmemiz lazım ki onlar da uçaklarına ve gidecekleri yerlere zamanında yetişebilsinler." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan bir saha taraması yapmış, sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmıştık. 15 Ekim'de bu saha taramasını tekrarlıyoruz. Toplumun tamamını yansıtacak büyüklükte bir örneklem üzerinde çalışma yapıyoruz." dedi.

Gribin en yaygın olduğu günlere girildiğini belirten Bakan Koca, "Koronavirüse karşı alacağımız tedbirler bizi gripten de koruyacak. Tedbirlere uyarsak iki hastalıktan birden korunmuş olacağız. İki ayrı virüse karşı tedbir aynıdır." uyarısında bulundu.

Her birey için Risk Yönetimi Rehberi oluşturulduğunu belirten Koca, pozitif vakaların hatta onların risk taşıyan temaslılarının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına kayıtlı olduğunu dile getirdi.

Girip çıkılacak yerlerin risk durumunun HES uygulamasıyla öğrenilebileceğini ifade eden Koca, HES'in, koronavirüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir harita olduğunu söyledi.

Kendilerinin sahada her türlü tedbiri alarak şüphelilere ulaşmak için seferberlik halinde olduklarına dikkati çeken Koca, herkesin HES uygulamasından yararlanmasını istedi.



Fahrettin Koca, çalışmalarını kamuoyu önünde sürdürmeyen, tek hedefleri aşıya kilitlenmek olan bir kurulun daha olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Temmuz ayında oluşmaya başlayan Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu hakkında biraz daha yol alınmasını bekleyerek size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı Ortak Çalışma Grubu'nda, diğer bilim insanlarımızın yanı sıra aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar da bulunmaktadır. Türkiye'nin aşı çalışmaları bu bilim insanlarına bağlı 600 kişilik bir ekip tarafından sürdürülmektedir. Ortak çalışma grubumuz şu anda 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Bunun dışında şu anki sonuca aynı derecede yaklaşmamış olsa da başka çalışmalar da vardır. Aşı çalışmalarını yürüten ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı içinse dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan 2'si insan deneyleri aşamasına yakındır. Kovid-19 aşı çalışmaları, Sağlık Bakanlığımızın himayesi altındadır. Bakanlığımıza bağlı TÜSEB ile bilimsel ve teknolojik araştırmalarda ülkece gurur duyduğumuz TÜBİTAK, bu çalışmaların öne çıkan aktörleri arasındadır."

Koca, Kovid-19 ile mücadelede şu an herhangi bir ilave kısıtlama ve sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun asla düşünülmediğini bildirdi.

Havanın değişikliği ile ev içi bulaşların arttığını belirten Koca, "Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu." ifadesini kullandı.



Bakan Koca, test sonucu pozitif çıkan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısına ilişkin soruyu ise gözleri dolarak yanıtladı.

Kovid servisi, yoğun bakım, acil servis gibi alanlarda çalışan sağlık personelinin talepleri halinde haftalık taramalarının yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem arttı maalesef. Sayıları 100'ü geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu söyleyebilirim. Yakınlarına ve hepimize başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum."



Trabzon Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 86 kişiden immün plazma bağışı alındığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını, bu durumun vaka gizlenmesinden kaynaklı olduğunu bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38 milyon 600 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 94 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 29 milyonu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 97 bine, Hindistan'da 7 milyon 244 bine, Brezilya'da 5 milyon 114 bine ve Rusya'da 1 milyon 340 bine çıktı.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Vaxart tarafından geliştirilen, tablet formunda ağız yoluyla alınabilen potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil ettiğini duyurdu.

Meksika'nın, İngiltere, ABD ve Çin'de aşı çalışmaları yürüten 3 şirkete 321 milyon dolar değerinde aşı siparişi verdiği bildirildi.

Oxfam İntermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, salgın öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, önlem alınmazsa salgından dolayı 1,1 milyon artabileceği uyarısında bulundu.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da yerel yönetim, yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmak için bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmeti vermesini de içeren bazı yeni tedbirler aldı.

Portekiz'de salgının başından bu yana günlük vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği görülürken, sol azınlık hükümeti de Bakanlar Kurulu toplantısında salgınla mücadelede yeni kararlar aldı. Portekiz'de perşembe günü gece yarısından itibaren "felaket durumu" ilan eden hükümet, kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda 5'ten fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, düğün veya vaftiz gibi törenlerde katılımın en fazla 50 kişiyle sınırlanması, akademik alanda veya belediyelerde yapılan etkinliklerin yasaklanması tedbirlerini getirdi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başladığı şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran'da yarından cumartesiye kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş-çıkışlar yasaklandı.

Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için yarından itibaren açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu olacağı duyuruldu.

Çekya'da salgınla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulaması yürürlüğe girdi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vakalar nedeniyle yarından itibaren açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Hırvatistan'da, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu kurala en fazla 50 kişinin katılabildiği kültürel ve sosyal etkinliklerin de dahil olduğu bildirildi.

Sırbistan'da okulların yeniden eğitime başladığı eylül ayı başından itibaren 108 öğrenci ve 36 öğretmende virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, hükümetin bugünkü oturumunda Kovid-19’a karşı tedavide etkin sonuç veren Remdesivir ilacından 2 bin 500 doz alım için bütçeden bir milyon avro ayrıldığını bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vaka sayısının artması üzerine bugünden itibaren ek kısıtlamaların uygulanması kararlaştırıldı. Karara göre, yerel yürütme organları ve yarı kamu sektörü çalışanlarının en az yüzde 60'ı uzaktan çalışmaya geçti, kafe, restoran ve diğer yemek servisi yapan tesislerin çalışma saati sabah saat 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar kısaltıldı.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 4. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacağı maçın, kulüpte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki Kovid-19 vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.