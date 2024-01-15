15 dakikada hazır nefis lezzet! Ev yapımı pizza tarifi!

İsteğe göre çeşitlendirilebilecek olan pizza, en sevilen yemekler arasında baş sıralarda yer alıyor. Dışardan söylemek yerine evde kısa süre içerisinde yapabileceğiniz pizza hem daha sağlıklı hem daha maliyetsiz hem de daha lezzetli oluyor. İşte 15 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz nefis pizza tarifi ve yapılışına dair tüm püf noktalar...

EVDE PİZZA MALZEMELERİ NELER?

Pizza hamuru için gerekli malzemeler:

Pizza sosu için gerekli malzemeler:

Pizzanın üstü için gerekli malzemeler:

PİZZA SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Domatesleri alın ve kabuklarını soyun. Rendenin küçük tarafı ile domatesleri rendeleyin. Sosu hazırlamak için tavayı çıkartın. Tavaya domatesi, salçayı, şeker yağı ve baharatları ekleyin ve iyice pişirene kadar karıştırın. Pizza sosunu kaynayana kadar karıştırın ve bekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz daha açın ve 5 dakika daha pişirin kıvama gelince kapatın.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Hamur için yarım paket yaş mayayı ılık suda eritin. Unu bir kap içerisine alın ve maya karışımıyla birleştirin. Tuzunuzu ilave edin. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerine bir bez serip oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirmeye bırakın.