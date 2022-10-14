Sadece yürüyerek veya develerle ulaşım sağlanabilen bölge, bazı dik kayalıklı yolları ve çok sayıda vadiyi de barındırıyor. Tassili Najjer’de ziyaretçilerini büyüleyen bir diğer doğa harikası ise bölge halkı tarafından 'Kayalık Ormanları' olarak adlandırılan birbirine bitişik dikey kayalıklar.