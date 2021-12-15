Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 835,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.370 lira, Cumhuriyet altını da 5.595 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.769 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde Fed'in beklentilerin ötesinde şahinleşebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.