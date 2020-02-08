Aşk, olanca baskın haliyle tüm duyguların üstüne, hatta ve hatta hayatımızın merkezine yerleşebiliyor. Dengeyi kaybetmediğiniz sürece de tadına doyum olmuyor aşkın, sevginin... Tüm dünyada aşkla kutlanan ve en özel günlerden olan 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi için hala bir fikriniz yoksa sizler için birbirinden farklı, anlamlı ve özel seçeneklerimiz mevcut. İşte her bütçeye uygun kadın ve erkek için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri! Habertürk'ten Bilge Nur Akan derledi.