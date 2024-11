"1382 - Son Mermi yarım kalan görevi tamamladı"

Yazar Hakan Sinangil, son kitabı “1382 Son Mermi” ile okuyucularını kişisel bir yolculuğa çıkarıyor. Acı-tatlı hatıralarını okurlarla buluşturan bu etkileyici eserde, Sinangil insan ruhunun derinliklerine inerken, Güneydoğu’da asteğmen olarak askerlik yaptığı dönemde biriktirdiği ve asla unutamadığı hatırlarını konu alıyor ve okurları bir an olsun elinden bırakamayacakları bir hikâyeye davet ediyor.

Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Hakan Sinangil, 1995-1996 yıllarında Güneydoğu’da asteğmen olarak askerlik yaptığı dönemde biriktirdiği ve asla unutamadığı acı-tatlı hatıralarını okurlarla buluşturduğu, kitabında askerlik anılarını sade bir dille gözler önüne sererken, tüm kişisel hesaplaşmaları da her yönüyle ortaya koyuyor. 1382- Son Mermi, tıpkı yaşam gibi içinde her şeyi barındırıyor ve sadece o dönemde Güneydoğu’da değil, belki her gün, her an içimizde yaşanan savaşların çözüm anahtarlarından ve rafine olmaktan da bahsediyor.