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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Memduh Paşa Yalısı’nda 130 milyon TL'lik soygun - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!

        İstanbul'da Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü

        Giriş: 10.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:03
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        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
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        İstanbul'da filmleri aratmayan olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda meydana geldi.

        1.5 YIL ÖNCE GÜVENLİKÇİ OLARAK İŞE BAŞLADI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., soygun planını hayata geçirdi.

        ALARMI SUSTURUP 4 KİŞİYİ İÇERİ ALDI

        Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonetle gelen hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kilidini kırdı.

        3 ÇUVALA 130 MİLYON TL'LİK DÖVİZ KOYDULAR

        Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

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        SABAH FARKEDİLDİ GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

        Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        KAMYONETLE KAÇTILAR

        Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi.

        ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

        Soygun anına ilişkin görüntüler şoke etti. Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.’nin, maskeli 4 kişiyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları, içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları kameraya yansıdı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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