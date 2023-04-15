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Araç plakaları, o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren, araçların hukuki ve cezai sorumluluklarını bildiren birer tabela olarak dikkat çekmektedir. Peki, 13 nerenin plakası? Bitlis ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

13 Plaka Numarası Hangi İlin?

13 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Bitlis’tir. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından bir süre Muş’a bağlı bir kaza olarak varlığını sürdüren Bitlis, 1935 yılında alınan bir kararla vilayet statüsünü kazanmıştır. Bitlis’in 13 plaka kodunu almasını tarihi ise 1962’dir.

1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle o gün için Türkiye’de vilayet olan 67 ile, 1’den başlayarak 67’ye kadar plaka kodları verilmiş ve Bitlis de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 13 numaralı plaka kodunu almıştır. İlk etapta 67 olan il sayısının zaman içinde artmasıyla ve günümüzde 81’e ulaşmasıyla paralel olarak plaka kodları da arttırılmış ve günümüzde bu sayı, şehir sayısıyla eşitlenmiş ve 81 olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en dağlık vilayetlerinden bir tanesi olan Bitlis’in yüzölçümü 8.855 kilometrekare nüfusu ise 353 bin 988 olarak ölçülmüştür. Bitlis’teki trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre 23 bin 141 olarak saptanmıştır. Bu araçlar arasında şehirde hizmet veren kamu araçları, hususi otomobiller, özel amaca tahsis edilmiş araçlar, tarım alanlarında kullanılan araçlar ve ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Bitlis İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi araç plakalarının tam ortasında yer alan harfler ya da harf kombinasyonları Bitlis vilayetinde de o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bize göstermektedir. Bir ildeki araç sayısına paralel olarak farklı kombinasyonlarla gösterilen bu harfler, bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Şimdi gelin Bitlis’in merkez ilçeleri, Ahlat ilçesi, Tatvan ilçesi, Adilcevaz ilçesi ve Güroymak ilçesinin plaka harf gruplarını birlikte inceleyelim. İşte, Bitlis ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

13 AC 001 – 13 AR 999

13 J 0001 – 13 J 0999

13 K 0001 – 13 K 0999

13 M 0001 – 13 M 0999

13 T 0001 – 13 T 0999

Ahlat İlçesi Plaka Kodları:

13 EA 001 – 13 EZ 999

13 J 3001 – 13 J 4000

13 K 3001 – 13 K 4000

13 M 3001 – 13 M 4000

13 T 2001 – 13 T 2500

Tatvan İlçesi Plaka Kodları:

13 AU 001 – 13 AZ 999

13 J 1000 – 13 J 2000

13 K 1000 – 13 K 2000

13 KA 001 – 13 KZ 999

13 M 1000 – 13 M 2000

13 T 1000 – 13 T 2000

Adilcevaz İlçesi Plaka Kodları:

13 CA 001 – 13 CZ 999

13 J 2001 – 13 J 3000

13 K 2001 – 13 K 3000

13 J 2001 – 13 J 3000

13 M 2001 – 13 M 3000

13 T 2501 – 13 T 2999

Güroymak İlçesi Plaka Kodları:

13 DA 001 – 13 DZ 999

13 J 5001 – 13 J 6000

13 K 5001 – 13 K 6000

13 M 5001 – 13 M 6000

13 T 3001 – 13 T 3499

13 S 2501 – 13 S 3000

Haberi Hazırlayan : Türker Üner