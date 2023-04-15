Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik 11 Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden kara taşıtlarının tamponlarına sabitlenmiş birer tabela olan plaka; o aracın hukuki sorumluluklarını bildirmektedir. O aracın, devletin resmi organları tarafından tanınması, trafikte bir denetime tabi tutulması gibi nedenlerle oluşturulmuş olan taşıt plakaları, tüm dünyada kullanılmaktadır. Üzerinde yer alan harf ve rakamlarla her biri birbirinden farklı olan bu plakaların tasarımları ve yazı tipleri ise belirli kurallara tabi tutulmuştur. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 15.04.2023 - 01:25 | Güncelleme: ABONE OL
11 Nerenin Plakası? 11 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihe ilk kez Fransa’nın Paris şehrinde ortaya çıkan ve karayolu ile ulaşımın yaygınlaşmasıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanan plakalar, araçların trafiğe çıkabilir olduğunu gösteren tabelalar olarak da tarif edilmektedir. Peki, 11 hangi şehrin plakası? Bilecik ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

11 Plaka Numarası Hangi İlin?

11 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bilecik olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Bursa’ya bağlı olan Bilecik, cumhuriyetin ardından 1924 yılında alınan bir kararla vilayet statüsünün kazanmıştır. Bilecik’in bir plaka koduna sahip olmasının tarihi ise 1962’dir.

24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka kodu verilmesi kararlaştırmış ve o gün için sayısı 67 olan illerin tamamına birer plaka numarası verilmiştir. 1’den başlayarak 67’ye kadar giden bu numaralar şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiş ve Bilecik de bu sıralamadaki yeri sebebiyle 11 numaralı plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nde yer alan Bilecik’in yüzölçümü 4.310 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 228 bin 673’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılı verilerine göre Bilecik’te trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı ise 75 bin 295 olarak saptanmıştır. Sayısı 75 bini aşan bu araçların içinde kamu hizmetine tahsis edilmiş olan araçlardan ağır tonajlı kamyonlara, kişilerin kullandığı hususi otomobillerden tarım alanlarında kullanılan araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’deki tüm taşıt plakaları hem illere hem de o illere bağlı olan ilçelere göre gruplandırılmıştır. Plakaların üzerinde ilk sırada yer alan rakamlar o aracın hangi ilde, plakaların ortasında yer alan harf ya da harf grupları ise o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Bilecik’in merkez ilçeleri, Osmaneli ilçesi, Söğüt ilçesi, Bozüyük ilçesi ve Gölpazarı ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 11 AC 001 - 11 AZ 999
  • 11 DA 011 - 11 DA 999
  • 11 EA 001 - 11 EZ 999

Osmaneli ilçesi Plaka Kodları:

  • 11 SA 001 - 11 SZ 999

Söğüt İlçesi Plaka Kodları:

  • 11 TA 001 - 11 TZ 999

Bozüyük İlçesi Plaka Kodları:

  • 11 DC 001 - 11 DZ 999

Gölpazarı İlçesi Plaka Kodları:

  • 11 RA 001 - 11 RA 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor
Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor
AÖL sınav tarihleri açıklandı!
AÖL sınav tarihleri açıklandı!
Bakan açıkladı! DSİ 1727 işçi alımı yapıyor!
Bakan açıkladı! DSİ 1727 işçi alımı yapıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.