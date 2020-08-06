Neden 13. Cuma olarak adlandırılan bir kavram ortaya çıkmıştır? Hristiyan inanışına göre uğursuzluk olarak anılmasının nedeni nedir? 13 sadece bir sayı iken, Cuma günü ile özdeşleşmesinin altındaki gerçek nedir?
13. Cuma Ne Demek?
13. Cuma’nın uğursuz olarak anılması ve kötü bir gün olması, Hristiyan dininde görülen bir inanıştır. Hz. İsa’nın Cuma günü yaşamının son bulması ve Hz. İsa’nın son akşam yemeğinde masada 13 kişinin bulunması, 13. Cuma kavramına verilecek örneklerden biridir. Peki, 13 sayısının uğursuz olarak anılması için sadece bu sebepler yeterli olabilir mi? Bu soruya vereceğimiz cevap hayır olacaktır; çünkü araştırmalara göre 13, Hristiyanlar için pasif bir sayıdır. Ay hareketlerinin dünya üzerindeki etkisine göre 1 yılda 12 ay vardır. 12 saatlik bir dilimde bir gün tamamlanır. Yunan mitolojisine göre, Olimpos dağında yaşayan 12 tanrı vardır. Astronomide 12 burç vardır. Bu gibi nedenlerden dolayı 13 sayısı enteresan bir şekilde dışlanmıştır. Bu konuda başka gerekçelerde öne sürülmektedir. Bu gerekçeler; Hz. Muhammed’in 571 yılında doğması, İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesidir. Çünkü bu tarihlerdeki rakamları kendi aralarında toplayınca ortaya 13 sayısı çıkmaktadır. 13 sayısına dair bu söylentiler yer alırken, Cuma günü neden kötü bir gün olarak anılmaktadır? Bu soruya da çeşitli efsaneler cevap vermektedir. İskandinav Mitolojisi’nde yer alan bir efsaneye göre 12 Viking Tanrısı, Odin bir akşam yemeği düzenler. Bu akşam yemeği, Cuma günü Asgard’daki ihtişamlı salon Valha’da verilerek, yemekte 12 misafir davet edilir; fakat Kötülük Tanrısı Loki, davetsiz misafir olarak gelir ve kör tanrı Högr’ün erkek kardeşi Balder’i zehirli bir ok ile öldürmesine neden olur. Bir başka efsaneye göre ise Hz. Adem ve Hz. Havva yasak elmayı Cuma günü yer. Hz. Adem’in oğullarından Kabil, kardeşi Habil’i Cuma günü öldürerek, cehenneme giden ilk katil olur. Hristiyanlık dininde bu gibi nedenlerle 13 sayısı ve Cuma günü kötü anılmaktadır.
Cuma günü Müslümanlık için kutsal bir gün iken, Hristiyanların farklı efsanelere ve söylentilere dayanarak bu günü kötülemesi ne kadar doğrudur bilemeyiz; fakat ortada bir gerçek vardır ki, bu tür efsaneler ve batıl inançlar tarihte her zaman yer almıştır.
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