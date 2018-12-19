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Mavi Balina oyunuyla ilişkili olduğu ifade edilen intihar haberleri kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinden gelmeye başlamış, oyununun yaratıcısı Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu cezalar intihar vakalarının son bulmasına engel olamadı. Bir Mavi Balina şüphesine de Bursa'da rastlandı.
DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak´ta evlerinde meydana geldi. Gazi İlk okulu 7'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.'den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.
DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU
Emirhan B.'yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile, sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emirhan B.'nın yaşamını yitirdiği anlaşılınca, aile sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
POLİS İNCELEMEK ÜZERE BİLGİSAYARLARINA EL KOYDU
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.'nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi.
Polis olayın 'Mavi Balina´ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.
MAVİ BALİNA
Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.
50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.
'Mavi Balina' adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı ve bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.
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