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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

        12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

        Sakarya'da 12 yaşındaki down sendromlu Zeynep Genç, annesinin ellerinden kayıp balkondan sarktı, o anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:24
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        12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde down sendromlu Zeynep Genç (12), 2 katlı evlerinin 2'nci katındaki balkonundan sarktı.

        Durumu fark eden annesi dakikalarca balkonda asılı haldeki çocuğunu ellerinden tutarken, bir süre sonra annesinin elinden kayarak düşen çocuğun, bir vatandaş tarafından havada yakalandı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Esnafın ve vatandaşların çocuğu kurtarmak için seferber olduğu o anlar kameraya yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Cadde üzerinde bulunan iki katlı evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Zeynep Genç, annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu, 2'nci kattaki balkona çıkıp boşluğa doğru sarktı.

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        KIZI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

        Elleriyle balkonun korkuluklarına tutunup sarkan çocuğun annesi, bir süre sonra durumu fark edip balkona koştu. Anne, dakikalarca asılı olan çocuğunun ellerinden tuttu.

        Durumu gören vatandaşlar ve esnaf da merdiven dayayıp kızı kurtarmak için seferber oldu. Annesinin ellerinden kayan Zeynep, boşluğa düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir vatandaş, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu.

        TABURCU OLDU

        Olayın ardından, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Zeynep, yapılan kontroller sonrası taburcu oldu.

        Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; esnafın ve vatandaşların çocuğu kurtarmak için seferber olması ve çocuğun düştüğü anlar yer aldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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