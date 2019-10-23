23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük ve en etkili Finansal Teknolojiler Festivali 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Singapur’da gerçekleşiyor. Küresel ölçekte katılımın gerçekleştiği festivalde ilk kez yer alacak olan Türk Teknoloji Pavilyonu Bilişim Vadisi tarafından koordine ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile İstanbul Ticaret Odası’nın desteklediği ve Sistem Global’in danışmanlığını yaptığı Türk Teknoloji Pavilyonu’nda Türkiye’den 12 firma yer alıyor.
Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine açılmak isteyen firmalara yönelik olarak düzenlenen Singapur FinTech Festivali’ne bu yıl 135 ülkeden 500’e yakın kurumun ve 60 bin finansal teknoloji profesyonelinin katılması bekleniyor. Festival bu yıldan itibaren SWITCH organizasyonuyla birlikte gerçekleştirilecek.
SWITCH organizasyonu kapsamında Türk katılımcı firmalar Singapur ekosistemindeki teknoloji ve inovasyon merkezlerine ziyaretlerde bulunarak, firmalarla birebir iletişime geçme ve iş birlikleri oluşturma imkanına da sahip olacak.
HANGİ TÜRK ŞİRKETLERİ KATILIYOR?
Bilişim Vadisi, festivalin ilk günü akşamında Türk Teknoloji Pavilyonu’na dahil olan Türk firmalarının diğer ülke firmalarıyla eşleştirilmesi ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma toplantısı organize edecek. Toplantıya Türk yetkililerin yanı sıra Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı’nın da katılması bekleniyor.
Türk Teknoloji Pavilyonu’nda yer alan firmalar ise şunlar: 32Bit, Albaraka Türk Insha ve Alneo, Astav Yazılım, Bankalararası Kart Merkezi (BKM),Enqura, Finartz, FTechLabs, Macellan, Kuveyt Türk Architecht Bilişim ve Türkiye İş Bankası Softtech.
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