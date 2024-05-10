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        Haberler Gündem Güncel 12 gündür fışkırıyor: Rengi siyaha döndü

        12 gündür fışkırıyor: Rengi siyaha döndü

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor. Metrelerce yükseğe fışkıran gazın aralıklarla siyah renge dönmesi ve sondajdan çıkan parçalar bölge halkını endişelendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:42
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          Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 12 gün önce patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması için çalışmalar devam ediyor.

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          Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

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          Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı.

          Yaklaşık 850 metre derinlikteki kaynaktan fışkıran sülfür gazının, zaman zaman 100 metreye kadar yükseldiği görüldü.

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          AFAD ekiplerinin sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir durumun bulunmadığı tespit edilmişti.

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          12 gündür fışkırmaya devam eden gazı kesmek için ekiplerin mücadelesi sürerken, metrelerce yükselen gazın aralıklarla siyah renge dönüştüğü görüldü.

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