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Merkez Bankası 2021 ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Söz konusu anket reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Eylül ayı anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 8.92 TL iken, bu anket döneminde 9.22 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9.56 TL iken, bu ankette 10.01 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise yüzde 16.74'ten yüzde 17.63'e yükseldi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19 iken, bu anket döneminde yüzde 17.82'ye geriledi.