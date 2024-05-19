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        Haberler Gündem Güncel 1183 yaşındaki porsuk ağacını kestiler!

        1183 yaşındaki porsuk ağacını kestiler!

        Zonguldak'ta dere ıslah çalışması sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:51 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:51
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        1183 yaşındaki porsuk ağacını kestiler!
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        Zonguldak-Ankara kara yolu 6. kilometresi Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi mevkisinde dere ıslahı çalışması yapan yüklenici firma çalışanları, bent inşası sırasında bir ağacı kesti.

        Fotoğraf: DHA

        Bu sırada yoldan geçen mahalle sakini Engin Zaman, porsuk ağacının kesildiğini görünce Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Fotoğraf: DHA

        Bölgede yaptıkları incelemede kesilen ağacın 1183 yaşındaki porsuk olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin tutanak tuttu.

        Fotoğraf: DHA

        Zaman, gazetecilere, evine giderken iş makinesinin çalıştığını fark ettiğini ve merak edip bölgeye geldiğini anlattı.

        Fotoğraf: DHA

        Ağacı kestiklerini görünce müdahale ettiğini aktaran Zaman, porsuk ağaçlarının normalde 750 ila 1000 rakımda yaşadığını ancak kesilen ağacın bu alçak rakımda yetişmesinin onu ilginç yaptığını söyledi.

        Bölgenin ve porsuk ağaçlarının korunması için daha önce ilgili tüm kurumlara dilekçeler yazdığını belirten Zaman, ekiplerin olay yerine gelip tutanak tuttuklarını kaydetti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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