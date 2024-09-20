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        Haberler Gündem Güncel 116 suçtan aranıyordu yakalandığı yer şaşırttı | Son dakika haberleri

        116 suçtan aranıyordu yakalandığı yer şaşırttı

        Adana'da polisin adliye otoparkında şüphe üzerine durdurduğu 32 yaşındaki Mustafa K'nin çoğu "Dolandırıcılık" olmak üzere 116 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:40
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        116 suçtan aranıyordu yakalandığı yer şaşırttı
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        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Adana Adliyesi'nin otoparkında hareketlerinden şüphelendiği Mustafa K.'yi durdurdu.

        Ekiplerin, yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mustafa K'nin çeşitli illerde 108 ayrı "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", 6 "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması", 2 "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" olmak üzere toplam 116 suçtan arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan Mustafa K, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #adana
        #suçlu
        #gözaltı
        #adana adliyesi
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