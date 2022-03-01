116 kaçak göçmen dere yatağında yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İpekyolu'nda dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 göçmen yakaladı.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.