Ödülü '107 Anne' kazandı 0:00 / 0:00

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 'Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü'nü Peter Kerekes'in yönettiği '107 Anne' kazandı

HABERTURK.COM

'Herkes İçin Adalet' temasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Salonlara dönmekten mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Semerci; "Öncelikle 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması', 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jürilerine, ön jürilere, 'VisionIST Endüstri Günleri' ve 'Akademik Program' konuşmacılarına, moderatörlere, filmleri izleyen, tartışan ve paylaşan herkese çok teşekkürler. Festivalde gösterdiğimiz filmlere emek veren herkese minnettarız. Onlar olmazsa festivaller de olmaz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi seçkiyi sunduk. Seneye de herkes için adalet diyeceğiz" dedi.

Uluslararası 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın 'En İyi Film Ödülü'nü '107 Anne' kazandı. Ödül, filmin yönetmeni Peter Kerekes'e iletilmek üzere festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer'e jüri başkanı Niki Karimi tarafından takdim edildi.

Pelin Esmer - Prof. Dr. Adem Sözüer - Niki Karimi - Mehmet Aslantuğ - Bohdan Zhuk

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi bu yıl 2 filme 'Özel Ödül' verdi. Yujiro Harumoto'nun yönettiği 'Denge' ve Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği 'Yaramaz Çocuklar'ın ödülleri jüri üyeleri Mehmet Aslantuğ, Pelin Esmer ve Bohdan Zhuk tarafından açıklandı.

Ahmet Necdet Çupur (Yaramaz Çocuklar)

'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması' dalında 'En İyi Film Ödülü', 'Ben İyiyim, Ya Siz'e verildi. Ödül, filmin yönetmeni Molly Manning Walker'a iletilmek üzere festival koordinatörü İzlem Oktay'a jüri başkanı Can Candan tarafından takdim edildi.

Pınar Altuğ ile Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı törende ödüle layık görülenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu yıl 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın 'Jüri Özel Ödülü'ne 'Suçlular' layık görüldü. Ödül, filmin yönetmeni Serhat Karaaslan'a jüri üyesi Reem Saleh tarafından takdim edildi.

Serhat Karaaslan (Suçlular)

'Öğrenci Jürisi Ödülü" ise 'Beyaz İnek İçin Balad' filmine verildi. Ödül filmin yönetmenleri Behtash Sanaeeha ve Maryam Moghaddam'a öğrenci jürisi tarafından takdim edildi.

Behtash Sanaeeha - Maryam Moghaddam (Beyaz İnek İçin Balad)

'Habertürk Seyirci Ödülü' izleyicilerin oylarıyla belirlendi. Ödüle 'Bembeyaz' layık görüldü. Babak Karimi, ödülü filmin yönetmeni Necip Çağhan Özdemir'e takdim etti.

Necip Çağhan Özdemir (Bembeyaz)

haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, önümüzdeki yıl festival filmlerini ücretsiz izleme şansı yakalayan seyirciler için düzenlenen 'Habertürk Seyirci Ödülü'nün çekilişini yaptı. Barlas, ödül töreninde yaptığı konuşmada adalet temasına yaptığı katkılardan dolayı Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin öneminden söz ederken kazanan izleyicileri ve ödüle layık görülen filmleri üretenleri tebrik etti.

haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'VisionIST Endüstri Günleri'nde ise sinema profesyonelleri iki gün boyunca sinemaseverlerle bir araya getirildi. 'Yansımalar', 'Atölye', 'Panel' ve 'Ustalık Sınıfı'ndan oluşan 'VisionIST Endüstri Günleri'nde farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. Zeynep Atakan, Kutluğ Ataman, Sahraa Karimi, Gözde Kural, Zeynep Arısoy, Reha Erdem, Selen Öztürk, Gürcan Keltek, Betal Özay, Niki Karimi, Shahram Mokri, Babak Karimi ve Farhad Eivazi'nin konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı VisionIST 'Endüstri Günleri' Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Youtube platformundan canlı gerçekleştirildi.

Festivalin 'Herkes İçin Çevre Adaleti' başlıklı akademik programında ise 18 oturum düzenlendi. Oturumlara dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.