Törenle başladı

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11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla başladı. Festivalin açılış töreni Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Adalet' temasıyla düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinema, hukuk ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Açılış töreninde; Niki Karimi, Sahraa Karimi, Dina Duma, Antonija Belazelkoska, Mira Staleva, Reem Saleh, Bohdan Zhuk, Almas Jiwani, Sargun Ali Tont, Shabnam Nadimi, Bertash Sanaeeha, Maryam Moghaddam, Nataly Gutorova, Naegar Eskandarfarkendi, Farhad Eivazi, Babak Karimi, Zeynep Atakan, Vuslat Saraçoğlu, Levent Erden ve bir çok sinema dünyası ismi hazır bulundu.

Festivalin 11'inci yılına gelene kadar bir çok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e ev sahipliği ve destekleri için teşekkür plaketi takdim etti ve açılış konuşmasında şunları söyledi; "Türkiye'de ilk kez hep birlikte 'hayır' diyoruz. Kadına yönelik şiddete 'hayır' diyoruz. Türkiye'de herkesin bir araya gelmesi çok umut verici."

Prof. Dr. Adem Sözüer

Festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, festival kapsamında gösterilecek filmlere ilişkin bilgi vererek "Sinema salonlarına dönmüş olmaktan çok mutluyuz. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde her yıl akademik program İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenecek. 'Herkes İçin Çevre Adaleti' temasıyla bu yıl katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde uzaktan ve yüz yüze 18 oturum eşliğinde ağırlanacak. 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 26 Kasım - 2 Aralık 2021 arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda yüz yüze ve uzaktan katılımla hibrit yöntemiyle düzenlenecek.

Prof. Dr. Adem Sözüer - Pınar Altuğ - Hakan Bilgin - Muammer Keskin - Prof. Dr. Bengi Semerci

Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'in sunuculuğunu üstlendiği açılış töreninde direnen tüm Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afgan'lı yönetmen Sahraa Karimi'ye 'Sinema Onur Ödülü'nü festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci verdi. Jüri üyelerine plaket takdiminin yanı sıra bir diğer 'Sinema Onur Ödülü'; Vuslat Saraçoğlu tarafından Reis Çelik'e, 'Akademik Onur Ödülü'; Prof. Dr. Fethi Gedikli tarafından Sargun Ali Tont'a, Sinemaya Katkı Ödülü ise Zeynep Atakan tarafından Hülya Uçansu'ya verildi.

Hülya Uçansu - Zeynep Atakan

Sahraa Karimi, teşekkür konuşmasında şunları söyledi; "Her zaman kadın olmaktan gurur duydum. Ataerkil toplumlarda kadınlar daha çok savaşıyor. Afganistan'da kadın olmak için çok cesur olmak gerekiyor. Afgan kadınsanız öndersiniz. Afganistan'da film yapmak Batı'da film yapmaya benzemiyor. Afgan kadınları dünyanın en güçlü kadınlarıdır. Sıradan olmak için değil kimlik sahibi olmak için savaşıyorlar. Taliban, güçlü Afgan kadınlarıyla karşılaşmaktan korkuyor. Taliban'ı lütfen desteklemeyin"

Prof. Dr. Bengi Semerci - Sahraa Karimi

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak. Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak. Bu yıl 'Adalet Terazisi' yine seyirciye ulaşacak. Adalet Terazi'si bölümünde 16 tane dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu 'Belgesel Seçkileri'nde ise 6 film gösterime sunulacak. Kısa film yönetmenleri ile söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor. Törende film gösterim takvimi de katılımcılara sunuldu.

27 - 28 Kasım arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST 'Endüstri Günleri'nin 3'üncüsü çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Prof. Dr. Fethi Gedikli - Sargun Ali Tont

Açılış töreni Çinli yönetmen Cao Jinling'in yönettiği 'Anima'nın gösterimiyle son buldu. Festival filmleri 26 Kasım sabahından itibaren Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sinemalarında izlenebilecek. Festival komitesi öğrencilere tüm gösterimler için bilet fiyatlarını 5 TL olarak açıkladı. 19.00 ve 21.15 gösterimleri 10 TL ve diğer gösterimler herkes için 5 TL olarak belirlendi. Biletler Biletix'ten temin edilebilir.