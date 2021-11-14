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Suç ve Ceza Filmleri Festivali programı belli oldu

Suç ve Ceza Filmleri Festivali programı açıklandı

11. Uluslararası Suç ve Ceza Filmleri Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu. 26 Kasım'da Çinli yönetmen Cao Jinling'in 'Anima' adlı filmiyle açılacak olan festivalde Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması, Adalet Terazisi, Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması ve Belgesel kategorilerinden dünyanın dört bir yanından birbirinden önemli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimlerinin Kadıköy ve Atlas 1948 sinemalarında gerçekleştirileceği festival 2 Aralık'a kadar sürecek.

14.11.2021 - 00:03 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ

    ANIMA
    (    MO ER DAO GA / ANIMA)

    Yönetmen: Cao Jinling 

    Oyuncular: Wang Chuanjun, Qi Xi

     Genç Tutu, küçük kardeşlerinin hayatını kurtarmak için bir ayıyı öldürür. Fakat ayılar, Lonki kabilesi için kutsal olduğu için Tutu kabileden dışlanır. Yıllar sonra Tutu ve Linzi, büyüdükleri ormanın yakınında ormancılık yaparak geçimlerini sağlarlar. Ama ikisinin de aynı kadına aşık olması, kardeşleri birbirinden ayırır. Linzi doğa ve ormanla giderek daha fazla bağlantı kurarken, Tutu başka bir yol seçer. Hikayeleri aracılığıyla bütün canlılarla kurulan derin bağlarını deneyimliyor ve doğanın onu yaralayan insanlara verdiği gizemli cezaya tanık oluyoruz. Bu film bize Toprak Ana ile olan ilişkimizi düşünme fırsatı veriyor.
    (    Mandarin; Türkçe ve İngilizce altyazılı)

  • 11. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI FİLMLERİ

    107 ANNE
    (    CENZORKA /107 MOTHERS) 

    Yönetmen: Peter Kerekes

    Oyuncular: Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna

    Lesya, Odessa'nın kadın ıslah evlerinden birinde yedi yıl kalmasına neden olan  bir tutku suçu işlemiştir. İlk çocuğunu daha yeni doğurmuştur ve şimdi sadece kadınların yaşadığı bir dünyaya girer: Her yaştan kadınlar; mahkumlar, hemşireler ve gardiyanlar, dullar, kızlar, kız kardeşler, hamile kadınlar ve çocuklu kadınlar. Üniformaların rengi olmasa bazen kimin kim olduğunu söylemek zor olacaktır.
    (    Rusça, Ukraynaca; Türkçe ve İngilizce altyazılı)

  • ALİ’NİN TABİÂTI
    (ALİ’S NATURE)

    Yönetmen: Levent Çetin

    Oyuncular: Ozan Ayhan, Algı Eke, Ahmet Melih Yılmaz, Mehmet Usta, Elçin Atamgüç, Çetin Sarıkartal, Çağla Acar, Ayaz Gülşen, Zeynep Çelik Küreş, Batuhan Gelener

    Gelenek ile modernin, maddi ile manevi olanın birbirine karıştığı bir Anadolu köyünde yaşayan Ali,  balıkların kutsal sayıldığı bir geleneğin son temsilcisidir. Bu geleneğe göre balıklar öldükten sonra kefene sarılıp, dualar eşliğinde onlar için yapılan mezarlığa gömülmektedir. Ali’nin karısı Meryem ile tek sorunları çocuklarının olmamasıdır. Genç çift sorunu çözmek için tıbbi yöntemler kadar geleneksel yöntemlere de başvururlar. Geceleri define arayan ve eskiden beri Meryem’e ilgi duyan  Kazım’ın varlığı ise zaman zaman Ali’yi huzursuz etmektedir. Kazım’ın hayal ortağı üniversiteyi yeni bitirmiş Musa’dır. Ali ile Meryem arasındaki sorun büyürken bir gece Kazım ile Musa buldukları defineyi çıkarabilmek için balık mezarlığını talan ederler.
    (    Türkçe; İngilizce altyazılı)

  • AVRUPA
    (    EUROPA)

    Yönetmen: Haider Rashid 

    Oyuncular: Adam Ali, Erfan Rashid, Svetlana Yancheva, Mohamed Zouaoui, Pietro Ciciriello

    Kamal, daha kaliteli bir hayat yaşamak için Irak'tan kaçar ve Avrupa'ya gitmeye çalışır. Fakat Türkiye - Bulgaristan sınırında yerel paralı askerler acımasızca mültecileri avlamaya çalışmaktadırlar. Ormanda bir başına kalan Kamal'ın kaçmak için üç günü vardır.
    (Arapça, Bulgarca, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı)

  • BEMBEYAZ
    (    PURE WHITE)

    Yönetmen: Necip Çağhan Özdemir

    Oyuncular: Mert Fırat, Ece Çeşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün, Sarp Tanış, Gonca Küçükardalı, Erdem Kaynarca, Kamer Çelenk, Sencar Sağdıç, Koray Can Yanaşık, Aydın Yapıcı, Ece Ertez

    Vural 30’lu yaşlarının ortalarında, ABD konsolosluğunun karşısında pasaport fotoğrafları çeken bir dükkânı kalp hastası babası İbrahim ile birlikte çekip çeviren, evli ve bir çocuk babası, dindar bir aileden gelen bir adamdır. Her fırsatta oğluna doğruyu ve iyiyi öğütleyen bu adamın herkesten sakladığı bir sırrı vardır: Aynı mahallede oturan Sonay ile ilişkisi. Bunalımda olan Sonay’dan öğrenmek üzere olduğu şey ise tüm hayatını bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecektir.
    (Türkçe; İngilizce altyazılı)

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