Suç ve Ceza Filmleri Festivali programı açıklandı

SON İNFAZ
(NAHSCHUSS / THE LAST EXECUTION)
Yönetmen: Franziska Stünkel
Oyuncular: Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer, Paula Kalenberg, Moritz Jahn, Peter Benedict, Danny Thomas, Hendrik Heutmann, Stefan Woelk, Dirk Böhling, Florian Anderer, Inka Löwendorf, Leon Hoge, Thomas Hintze
Doğu Berlin, 1981. Hırslı bilim adamı Franz Walter, Devlet Güvenlik Servisi tarafından işe alınır ve sınırdışı görevle Batı Almanya'ya gönderilir. Sisteme karşı giderek artan eleştirel tutumu nedeniyle kısa sürede başı belaya girer ve casuslukla suçlanır. Hırslı bilim adamı Franz Walter, kendisine üniversitede profesörlük sözü verildiğinde tereddüt etmez. Sisteme mutlak bağlılık sözü verir ve yeni görevine başlayana kadar DDR'nin dış istihbarat servisi için çalışmayı kabul eder. Meslektaşı Dirk ile birlikte görevle Batı Almanya'ya gönderilir. Franz çok geçmeden masum insanları konuşturmak için şantaj yapmak zorunda kalır. Ancak üstleri daha da ileri gider. Doğu Almanyalı mülteciler ve yakınları psikolojik olarak yok edilmek istenir, bunun için sahte mektuplar, tıbbi teşhisler, gözetleme ve telefon dinleme devreye girer. Ancak bu, Franz'ın kaldırabileceğinden daha fazlasıdır: Kendini güçsüz hisseder ve giderek kendini etrafından izole etmeye başlar. Daha sonra Batı'ya kaçmak için gizli belgeleri çalmaya karar verdiğinde, bu onun tutuklanmasına ve idamına yol açan talihsiz bir zincirleme reaksiyonla sonuçlanır...
(Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı)
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