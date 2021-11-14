Suç ve Ceza Filmleri Festivali programı açıklandı

SUİKASTÇİLER

(ASSASSINS)

Yönetmen: Ryan White

Oyuncular: Siti Aisyah, Hadi Azmi, Anna Fifield, Doan Thi Huong

2017 yılında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam, Malezya'nın uluslararası havalimanının hareketli yolcu salonunda öldürüldü. Bu olağanüstü küstah cinayet gün ortasında aydınlıkta gerçekleşti ve tamamı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki genç kadının Jong-nam'a arkadan yaklaştığı, elleriyle gözlerini kapattığı ve dünyadaki en ölümcül sinir gazı olan VX'i gözlerine bastırdığı görüldü. Johg-nam tökezledi ve bir saat içinde öldü. Ancak cinayetin garipliği yetmezmiş gibi, ardından gelen hikaye daha da tuhaftı: Jong-nam'ı öldüren iki kadın, video şakası yapmak için tutulduklarını ve gerçekte ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri olmadığını iddia ettiler. Malezya hükümeti kadınlarla alay etti, tutukladı ve hapse attı. Onları cinayetten yargılayarak idam cezası ile karşı karşıya bıraktı. Ancak onların bu tuhaf hikayesi aslında gerçek miydi? Ve onlara inanacak birileri var mıydı? Yönetmen Ryan White'ın son filmi Assassins, sosyal medya çağında gerçekleşen olağanüstü bir manipülasyon ve hile hikayesi anlatmak için Pyongyang'ın kutsal alanlarından Endonezya ve Vietnam'ın pirinç tarlalarına, Kuala Lumpur'un mahkeme salonlarına seyahat ediyor. Kim Jong-nam cinayetinin gerçek hikayesine emsalsiz bir bakış sunan ustaca bir soruşturma olan Assassins, hesapçı bir diktatörün, hain bir komplonun, aleni bir cinayetin ve hayatları için savaşan iki kadının çılgın, akıl almaz hikayesidir.

(İngilizce, Endonezyaca, Vietnamca, Malayca, Japonca, Korece; Türkçe ve İngilizce altyazılı)