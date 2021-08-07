Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 11 nerenin plakası? sorusunun cevabı

11 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 11, Bilecik'in plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Bilecik ilçeleri ve plaka kodları...

BİLECİK İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU) BİLECİK 11 AC 001 AZ 999 BİLECİK V.D. 11260 BİLECİK 11 DA 001 DA 999 BİLECİK V.D. 11260 BİLECİK 11 DC 001 DZ 999 BOZÜYÜK V.D. 11261 BİLECİK 11 EA 001 EZ 999 BİLECİK V.D. 11260 BİLECİK 11 MA 001 ML 999 BİLECİK V.D. 11260 BİLECİK 11 MM 001 MU 999 BOZÜYÜK V.D. 11261 BİLECİK 11 MV 001 MV 999 OSMANELİ M.MD 11103 BİLECİK 11 MY 001 MY 999 SÖĞÜT M.MD 11105 BİLECİK 11 MZ 001 MZ 999 GÖLPAZARI 11102 BİLECİK 11 RA 001 RA 999 GÖLPAZARI 11102 BİLECİK 11 SA 001 SZ 999 OSMANELİ M.MD 11103 BİLECİK 11 TA 001 TZ 999 SÖĞÜT M.MD 11105