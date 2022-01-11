2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 20. hafta maçlarıyla sona erdi. İşte dünkü maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇLARI

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir

16.00 Kasımpaşa 3-1 Atakaş Hatayspor

19.00 Galatasaray 0-1 GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Göztepe 4-0 Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Altay

19.00 Çaykur Rizespor 2-2 Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU (11 OCAK)

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇLARI

14 Ocak Cuma:

20:00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü

20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe

15 Ocak Cumartesi

13:00 Adana Demispor - Yukatel Kayserispor

16:00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

16:00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 Medipol Başakşehir - Konyaspor

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe



16 Ocak Pazar



13:30 Altay - Aytemiz Alanyaspor

16:00 Giresunspor - Kasımpaşa

19:00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray