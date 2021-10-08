11. kattan düşen çocuk kurtarılamadı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 12 yaşındaki M.A., 11. kattaki merdiven boşluğunun penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.