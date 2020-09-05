Dünyanın en zengin 10 teknoloji milyarderi geçen hafta borsalardaki satıcılı seyir sonrası 44 milyar dolar kaybetti. Bloomberg milyarderler endeksine göre en büyük düşüş 9 milyar dolardan olan Amazon'un CEO'su ve kurucusu Bezos'ta gerçekleşti.
Düşen fiyatlar nedeniyle Elon Musk ve Mark Zuckerbeg'in kişisel servetleri ise sırasıyla 8.5 ve 4.2 milyar dolar azaldı. Bir ara 500 doları geçen Tesla'nın bir hissesinin değeri 382 dolara kadar indi. Buna rağmen, dünyanın en zengin 10 teknoloji milyarderinin toplam net serveti 800 milyar doları aşıyor.
Şu an her biri 100 milyar doların üzerinde servete sahip olan bu üçlünün şirket hisseleri, pandemi nedeniyle evde kalınması ve gerek ticaretin gerek çalışma ortamının internet üzerinden işlemeye başlamasıyla sert yükselmişti.
ABD borsalarında 10 günü aşan sert yükseliş ve Nasdaq'ta gelen tarihi zirveler sonrası yaklaşan ABD seçimleri, teşviklerin belli olmaması ve pandemide ikinci dalga endişeleriyle geçen hafta teknoloji hisseleri satış yemeye başlamıştı.
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