En güncel Koronavirüs tablosu verileri

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 286.455'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.895 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 11 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari, Bitlis il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Koca görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bu 4 ildeki vaka sayılarına dikkat çekti. Koca öte yandan, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67. Yani bu alanda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldığı, 1512 kişiye hastalık tanısı konulduğu bildirildi. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1209 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 908 bin 434 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 50 bin 208’e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 120 bin 362 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 24 bin 182 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 549 bin 771 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 195 bin 245 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 470 bin 166),Brezilya (4 milyon 199 bin 332),Rusya (1 milyon 46 bin 370),Peru (702 bin 776),Kolombiya (686 bin 856),Meksika (647 bin 507),Güney Afrika (642 bin 431),İspanya (543 bin 379),Arjantin (512 bin 293),Şili (427 bin 27),İran (393 bin 425),İngiltere (355 bin 219),Fransa (344 bin 101),Bangladeş (331 bin 78),Suudi Arabistan (323 bin 12),Pakistan (299 bin 855),Türkiye (284 bin 943),İtalya (281 bin 583),Irak (273 bin 821) ve Almanya (256 bin 349)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (128 bin 653),Hindistan (75 bin 119),Meksika (69 bin 95),İngiltere (41 bin 594),İtalya (35 bin 577),Fransa (30 bin 794),Peru (30 bin 236),İspanya (29 bin 628),İran (22 bin 669),Kolombiya (22 bin 53),Rusya (18 bin 263),Güney Afrika (15 bin 168),Şili (11 bin 702),Ekvador (10 bin 701) ve Arjantin (10 bin 658)."