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        Haberler Gündem 3. Sayfa 103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı! | Son dakika haberleri

        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!

        Kırıkkale'de, 103 farklı 'hırsızlık' suçundan hakkında, 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:46
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        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        103 AYRI HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ

        DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda 103 farklı 'hırsızlık' suçundan aranan ve 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. adlı kadın yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
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