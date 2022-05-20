100. yılda hedef 300 milyar dolar ihracat

AA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında genç ihracatçılarla bir araya geldi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Emanetimiz olan ihracat bayrağını gençlerimize teslim edeceğiz, onlar da gelecek nesillere. 2025’te 225 milyar dolarlık bir ihracat rakamına geleceğiz. Bunun ne demek olduğunu, her kuruşunun ne kadar değerli olduğunu ihracat ailesi olarak çok iyi biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde söylediği gibi iktisadi yönden tam bağımsızlığını sağlayamayan bir ülke asla tam bağımsız sayılamaz. Bunu ise ihracat yaparak, üreterek, dünya arenasında ürünlerimizle rekabet ederek sağlayabiliriz. Bugünü gençlerimize emanet eden Ulu Önder Atatürk’ün emanetinin emin ellerde olduğunu, eğitimiyle, donanımıyla, hayalleriyle çok daha iyi bir gençliğin emanet alacağını bilmemiz gerekiyor. Önümüzde Cumhuriyetimizin 100. yılı var, 100 yıllık büyük bir çınar oluyoruz. Hedefimiz ihracat ailesi olarak 300 milyar dolar. 3 yıl sonra ise 400 milyar dolar. Çünkü Türkiye artık kabına sığmayan, gençliğiyle, girişimcisiyle, kadınıyla, ihracatçısıyla çok daha farklı bir ülke olma yolunda yürüyor.” dedi.

Etkinlikte konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Birçok sektörde değişimin özlendiğinin farkına vararak bu seçimi ciddi bir farkla kazandık. İlk adımımızı tarihin de bize vermiş olduğu fırsatla 19 Mayıs’ta gençlerle birlikte yapıyoruz. Hep dediğimiz gibi ihracatın geleceği gençlerin elinde. Bu nedenle ihracatçılar birliği altında gençleri anlayabileceğimiz, beraber ihracatımızı geliştirebileceğimiz, Z kuşağının nasıl bir çalışma ortamı hayal ettiğini anlayabileceğimiz ve dünyaya yeni nesil ihracatı nasıl yapabileceğimizi anlayabileceğimiz bir gençlik komitsie kuracağız. Bu etkinliği geleneksel hale getirerek bundan sonra her 19 Mayıs’ta gençlerimizle buluşmak istiyoruz. Yeni nesil ticaretin dijitalleşmesi ile birlikte ticaretin anahtarı gençler haline geldi.” dedi.