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Başkent'te, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara'da; hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K.'nin, Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ AA'da yer alan habere göre adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K.'yi saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. REKLAM

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.