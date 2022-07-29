Türkiye’nin futbol klasiği, futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği %100 Futbol'un tanıtımı yayınlandı. Futbolculuğuyla efsane ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen ile ekranların sevilen ismi Murat Kosova bu yıl %100 Futbol programı TV8,5 ekranlarında olacak.

%100 FUTBOL PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

%100 Futbol programı 5 Ağustos Cuma'dan itibaren her süper Lig maçının öncesi ve sonrasında Murat Kosova ile Rıdvan Dilmen TV8,5 ekranlarında futbolseverlerin karşısına çıkacak.

%100 FUTBOL PROGRAMI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

%100 Futbol programı sevenleriyle TV8,5 kanalında buluşacak.